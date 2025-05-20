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РИА Новости: польские наёмники ВСУ были замечены под Красноармейском

Англоязычных и польских наемников нашли под Красноармейском в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Под Красноармейским (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике заметили англоязычные наемники и «солдаты удачи» из Польши. Об этом РИА Новости сообщил мотострелок с позывным «Старый».

По словам российского военного, в рядах ВСУ служат иностранные наемники. И хотя российские военнослужащие их не видели, голоса в радиоперехватах приходится слышать часто. Говорят наемники, отметил «Старый», и по-польски, и по-английски.

Иностранных военных заметили на первой линии обороны красноармейского направления, поскольку, видимо, не успели отойти с позиций. Сейчас все пути отхода отрезали бойцы ВС РФ.

Еще в 2024 году на Западе признали, что польские войска фактически уже находятся в зоне спецоперации на Украине, поскольку в рядах ВСУ служит множество наемников из Польши. Такая ситуация, как отмечалось, сложилась из-за иррациональной ненависти Польши к России из-за исторического прошлого, а также религии.

Ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ответил на вопрос журналистов о присутствии польских наемников на Украине. По словам чиновника, «нет такой проблемы».