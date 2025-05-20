Еще в 2024 году на Западе признали, что польские войска фактически уже находятся в зоне спецоперации на Украине, поскольку в рядах ВСУ служит множество наемников из Польши. Такая ситуация, как отмечалось, сложилась из-за иррациональной ненависти Польши к России из-за исторического прошлого, а также религии.