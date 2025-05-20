Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью за ночь

В Минобороны рассказали о новых попытках ВСУ атаковать приграничный регион РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 20 мая успешно отразили атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, над территорией Брянской области было уничтожено восемь вражеских летательных аппаратов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, а также пять управляемых авиабомб производства Соединенных Штатов.

Прежде KP.RU сообщал, что солдат ВС России Иван Полозин, не побоявшись потерять кисть, одной рукой сбил украинский беспилотник. Героический поступок отважного бойца позволил сохранить жизни его четырех сослуживцев.