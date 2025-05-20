Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью за ночь

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 20 мая успешно отразили атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, над территорией Брянской области было уничтожено восемь вражеских летательных аппаратов.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, а также пять управляемых авиабомб производства Соединенных Штатов.
Прежде KP.RU сообщал, что солдат ВС России Иван Полозин, не побоявшись потерять кисть, одной рукой сбил украинский беспилотник. Героический поступок отважного бойца позволил сохранить жизни его четырех сослуживцев.