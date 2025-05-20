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Марочко: ВС России расширяют зону контроля у Редкодуба в ДНР

Российские войска улучшили свое тактическое положение, заняв новые рубежи и позиции, отметил военный эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Российской Федерации расширяют зону своего контроля в районе населённого пункта Редкодуб, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, опубликованного в его Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Петровского (также известного как Грековка), Редкодуба и Торского наши войска улучшили своё тактическое положение, заняли новые рубежи и позиции. Это позволило расширить зону контроля в данном районе», — сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники.

По его словам, на некоторых участках российские бойцы взяли под огневой контроль до одного километра территории, где расположены украинские укрепрайоны и фортификационные сооружения.

Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие с 12 мая заняли два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.