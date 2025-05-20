Марочко: ВС России расширяют зону контроля у Редкодуба в ДНР

«В ходе активных боевых действий в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Петровского (также известного как Грековка), Редкодуба и Торского наши войска улучшили своё тактическое положение, заняли новые рубежи и позиции. Это позволило расширить зону контроля в данном районе», — сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники.