Сапёры ВС РФ нашли в одном из курских сёл детскую игрушку со взрывчаткой

Напомним, в конце апреля командир инженерно-сапёрного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон рассказал, что ВСУ перед оступлением оставляли ловушки для российских сапёров в приграничных районах Курской области. Он уточнил, что большинство таких мин украинские солдаты спрятали в полях.