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Сапёры ВС РФ нашли в одном из курских сёл детскую игрушку со взрывчаткой

Боец с позывным Славный уточнил, что вес спрятанного взрывного устройства составлял 50 граммов.

Источник: Аргументы и факты

Российские сапёры, занимаясь обезвреживанием мин и неразорвавшихся снарядов в одном из сёл Курской области, обнаружили плюшевую игрушку, в которой находилось самодельное взрывное устройство, сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Славный.

Населённый пункт, в котором проводились работы по разминированию, был освобождён от украинских формирований.

«Обнаружили плюшевую игрушку при заходе в дом. Был виден разрез со стороны головы. На всякий случай проверили», — сказал Славный, слова которого приводит ТАСС.

Сапёр уточнил, что взрывное устройство могло среагировать на внешнее воздействие. По словам бойца, масса опасного изделия составляла 50 граммов. Славный отметил, что детонация такого заряда привела бы к гибели человека или причинению тяжёлых ранений.

Напомним, в конце апреля командир инженерно-сапёрного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон рассказал, что ВСУ перед оступлением оставляли ловушки для российских сапёров в приграничных районах Курской области. Он уточнил, что большинство таких мин украинские солдаты спрятали в полях.