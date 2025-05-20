Аналитик из США Слебода: ВСУ больше не в силах сдерживать наступление ВС РФ

Напомним, по данным Минобороны РФ, за время проведения специальной военной операции ВСУ лишились убитыми и ранеными более 1 млн человек. Кроме того, российские военные уничтожили 662 самолета, 283 вертолета, более 57 тыс. БПЛА, более 23 тыс. танков и боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники противника.