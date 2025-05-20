Аналитик из США Слебода: ВСУ больше не в силах сдерживать наступление ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не в состоянии сдерживать наступление российской армии по всей линии боевого соприкосновения, заявил американский военный аналитик Марк Слебода.
«Российская армия продолжает оказывать наступательное давление, они продвигаются на всех направлениях. ВСУ пытались провести контратаки, но безуспешно», — подчеркнул он в видео на своем YouTube-канале.
Слебода добавил, что наступательные возможности ВС РФ значительно превосходят оборонительные — ВСУ. Украинская армия испытывает острую нехватку военнослужащих, подчеркнул аналитик.
«Они (ВС РФ, — прим. ред.) продолжают искать слабые места в обороне, прорываться и создавать котлы, отрезая снабжение», — отметил Слебода.
Напомним, по данным Минобороны РФ, за время проведения специальной военной операции ВСУ лишились убитыми и ранеными более 1 млн человек. Кроме того, российские военные уничтожили 662 самолета, 283 вертолета, более 57 тыс. БПЛА, более 23 тыс. танков и боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники противника.
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