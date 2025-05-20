В Волгоградской области простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда»

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов, боец отряда «Бессмертный Сталинград» Денис Котунов, известный под позывным «Кот», погиб в зоне проведения специальной военной операции.
С детства молодой человек мечтал защищать Отечества, еще в школе он проходил специальные курсы подготовки. По окончании колледжа он сразу отправился на срочную службу, служил в освобожденном Севастополе в морской пехоте. А в 2022-м году отправился в зону СВО.
«Мы потеряли настоящего защитника Родины, отважного воина и верного товарища. Мы будем помнить не только его отвагу, но и его улыбку, которой он щедро делился, создавал настроение, доброту», — сообщается в некрологе.
Простятся с бойцом 20 мая в 12.00 по ул. Землячки, 74с15.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.