В Волгоградской области простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда»

С детства молодой человек мечтал защищать Отечества, еще в школе он проходил специальные курсы подготовки. По окончании колледжа он сразу отправился на срочную службу, служил в освобожденном Севастополе в морской пехоте. А в 2022-м году отправился в зону СВО.