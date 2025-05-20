Половина боеприпасов, найденных в Курской области, сделаны в странах НАТО

Напомним, украинские военные вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. СК РФ признал пострадавшими от действий боевиков 43 тыс. человек российского региона. 26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.