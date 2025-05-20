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Половина боеприпасов, найденных в Курской области, сделаны в странах НАТО

ВС РФ освободили Курскую область 26 апреля 2025 года.

Порядка 50% боеприпасов, найденных в Курской области после освобождения от оккупации ВСУ, произведены в странах-участницах Североатлантического альянса, сообщил ТАСС заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки войск «Север» Потап.

«50/50. Ближе к Судже процент увеличивается», — ответил военнослужащий на вопрос агентства о доле боеприпасов НАТО на территории региона.

Он добавил, что в основным саперы обезвреживают противопехотные и противотанковые мины.

Напомним, украинские военные вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. СК РФ признал пострадавшими от действий боевиков 43 тыс. человек российского региона. 26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

Ранее стало известно, что сапёры ВС РФ нашли в одном из курских сёл детскую игрушку со взрывчаткой.