Порядка 50% боеприпасов, найденных в Курской области после освобождения от оккупации ВСУ, произведены в странах-участницах Североатлантического альянса, сообщил ТАСС заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки войск «Север» Потап.
«50/50. Ближе к Судже процент увеличивается», — ответил военнослужащий на вопрос агентства о доле боеприпасов НАТО на территории региона.
Он добавил, что в основным саперы обезвреживают противопехотные и противотанковые мины.
Напомним, украинские военные вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. СК РФ признал пострадавшими от действий боевиков 43 тыс. человек российского региона. 26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.
Ранее стало известно, что сапёры ВС РФ нашли в одном из курских сёл детскую игрушку со взрывчаткой.