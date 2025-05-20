В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА объявлена в 10.11 мск.
ВОРОНЕЖ, 20 мая — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе, отметив, что силы ПВО наготове.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА объявлена в 10.11 мск.