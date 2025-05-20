Игорь Башенхаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Игорь Башенхаев родился 29 декабря 1982 года в Олекминске Республики Саха (Якутия) в многодетной семье, где он был младшим. После смерти отца переехали в родную деревню Харазаргай Эхирит-Булагатского района. После окончания школы в 2001 году поступил в Энергетический колледж в Иркутске, затем был призван в армию. Службу проходил в Хабаровском крае, был разведчиком.