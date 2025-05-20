Игорь Башенхаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения СВО погиб Игорь Башенхаев из Эхирит-Булагатского района Приангарья. Мужчина был дважды ранен. Награждён медалями «За отвагу» и «Суворова», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.
Игорь Башенхаев родился 29 декабря 1982 года в Олекминске Республики Саха (Якутия) в многодетной семье, где он был младшим. После смерти отца переехали в родную деревню Харазаргай Эхирит-Булагатского района. После окончания школы в 2001 году поступил в Энергетический колледж в Иркутске, затем был призван в армию. Службу проходил в Хабаровском крае, был разведчиком.
Отслужив, работал вахтовым методом в Бурятии. Вместе с супругой воспитывали двух сыновей и дочь.