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С начала 2025 года из украинского плена освободили 18 бойцов

Омбудсмен получил 54 заявки на поиск военных.

По данным уполномоченного по правам человека в Омской области Ирины Касьяновой, с начала СВО из плена вернулись домой 15 жителей региона. В 2022 году был освобожден один военнослужащий, в 2023 и 2024 годах — по семеро. Об этом сообщил 20 мая портал gorod55.ru.

Как отметила омбудсмен, в 2025 году официальных данных о новых случаях освобождения омичей не поступало. При этом депутат Госдумы Оксана Фадина ранее сообщала о возвращении троих земляков после апрельского обмена пленными.

На имя уполномоченного продолжают поступать запросы местных жителей о розыске военных. С начала января 2025-го зарегистрирована 921 заявка. К сегодняшнему дню удалось установить судьбы 54 бойцов, работа продолжается.