С начала 2025 года из украинского плена освободили 18 бойцов

По данным уполномоченного по правам человека в Омской области Ирины Касьяновой, с начала СВО из плена вернулись домой 15 жителей региона. В 2022 году был освобожден один военнослужащий, в 2023 и 2024 годах — по семеро. Об этом сообщил 20 мая портал gorod55.ru.