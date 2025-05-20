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Бастрыкин заявил о десятках тысяч натурализованных россиян «на передовой»

В зоне военного конфликта на Украине находятся десятки тысяч россиян, недавно получивших гражданство. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, следственное управление СКР регулярно проводит рейды, находит и ставит на воинский учет вчерашних мигрантов, получивших гражданство.

«Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. Поставили на воинский учет и уже 20 тысяч “молодых” граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», — сказал председатель СКР.

В первый день работы ПМЮФ-2025 Бастрыкин уже поднимал тему российско-украинского конфликта. Он назвал число жертв среди мирных россиян от обстрелов ВСУ.

По данным СКР, доказана гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей. Также он сообщил о завершении расследования 432 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и наемников.