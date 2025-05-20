Бастрыкин заявил о десятках тысяч натурализованных россиян «на передовой»

По его словам, следственное управление СКР регулярно проводит рейды, находит и ставит на воинский учет вчерашних мигрантов, получивших гражданство.
«Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. Поставили на воинский учет и уже 20 тысяч “молодых” граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», — сказал председатель СКР.
В первый день работы ПМЮФ-2025 Бастрыкин уже поднимал тему российско-украинского конфликта. Он назвал число жертв среди мирных россиян от обстрелов ВСУ.
По данным СКР, доказана гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей. Также он сообщил о завершении расследования 432 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и наемников.