Бастрыкин заявил о десятках тысяч натурализованных россиян «на передовой»

«Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. Поставили на воинский учет и уже 20 тысяч “молодых” граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», — сказал председатель СКР.