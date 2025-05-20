В части районов освобожденного Курахова восстановили мобильную связь

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин написал в Telegram-канале о восстановлении линии связи в Курахово. По данным Минобороны РФ, город освобожден от ВСУ 6 января. В начале апреля руководитель региона заявил об организации выездной торговли и регулярного медицинского обслуживания в населенных пунктах Кураховского округа.