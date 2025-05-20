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В части районов освобожденного Курахова восстановили мобильную связь

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Мобильная связь заработала в части освобожденного от ВСУ Курахова в ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканского оператора связи (бренд — «Феникс»).

Источник: РИА "Новости"

«Уже построена магистральная линия к Курахово, построен и введен в эксплуатацию первый объект связи в городе. На сегодняшний день в части районов Курахова стала доступна голосовая связь. Работы продолжаются», — сказала представитель компании.

Она добавила, что также работы проводятся в других освобожденных населенных пунктах Кураховского округа. Например, в поселке Березовое также появилась мобильная связь. Сейчас специалисты модернизировали объект, запустив дополнительные стандарты связи.

В межведомственной рабочей группе Штаба обороны ДНР уточнили, что работы на волоконно-оптической линии связи на участке Донецк — Курахово. проводили инженеры РОС вместе с работниками предприятия «Углетелеком» и представителями силовых структур.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин написал в Telegram-канале о восстановлении линии связи в Курахово. По данным Минобороны РФ, город освобожден от ВСУ 6 января. В начале апреля руководитель региона заявил об организации выездной торговли и регулярного медицинского обслуживания в населенных пунктах Кураховского округа.