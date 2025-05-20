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В Свердловской области на поддержку ветеранов СВО выделили 30 миллионов рублей

На Урале увеличивают средства на поддержку ветеранов СВО.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Свердловской области на поддержку ветеранов специальной военной операции будут увеличивать финансирование. В прежние годы на поддержку бойцов выделяли до 22 миллиардов рублей. Об этом во время встречи с журналистами заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

— На текущий год с учетом принятых изменений поддержка будет увеличена в три раза, — рассказал Денис Паслер. — То есть порядка 30−32 миллиардов рублей. Это серьезная нагрузка на бюджет. Но тем самым мы показываем, что для нас является приоритетным.

Напомним, ранее Денис Паслер заявил о необходимости создания в регионе центра реабилитации для бойцов СВО. Возвести его намерены уже в 2026 году.