В Свердловской области на поддержку ветеранов СВО выделили 30 миллионов рублей

— На текущий год с учетом принятых изменений поддержка будет увеличена в три раза, — рассказал Денис Паслер. — То есть порядка 30−32 миллиардов рублей. Это серьезная нагрузка на бюджет. Но тем самым мы показываем, что для нас является приоритетным.