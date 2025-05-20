ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка Харьковской области, Карповка и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.