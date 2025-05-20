ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка Харьковской области, Карповка и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы “Квертус”, а также два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.