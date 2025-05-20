ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.