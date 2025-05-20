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ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МО: ВСУ потеряли 155 боевиков и 2 бронемашины в зоне действий «Востока» за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.