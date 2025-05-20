Средства ПВО России за сутки сбили четыре авиационные бомбы JDAM и 89 дронов ВСУ

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным цехам дронов, складам боеприпасов и горючего, а также временным пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 147 районах.
Помимо этого, добавили в ведомстве, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате действий российской армии на донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли свыше 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
«Уничтожен склад боеприпасов», — указано в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ уничтожили 35 704 единицы военной автомобильной техники.
В этот же день расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Уточняется, что позиции украинских боевиков были обнаружены операторами БПЛА.