Средства ПВО России за сутки сбили четыре авиационные бомбы JDAM и 89 дронов ВСУ

Помимо этого, добавили в ведомстве, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате действий российской армии на донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли свыше 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.