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Российские войска поразили военный аэродром ВСУ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, цеху производства дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего», — говорится в сводке.

Кроме того, целями были пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в ведомстве.

Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотников самолетного типа.

Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:

  • 662 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 57 807 дронов;
  • 605 зенитных ракетных комплексов;
  • 23 424 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 25 085 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 35 704 военных автомобиля.