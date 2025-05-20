«Север» продвинулся в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 155 человек. Также ВС РФ уничтожили два танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка Харьковской области, Карповка и Кировск ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 240 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ «Квертус», а также два склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Противник потерял свыше 265 боевиков, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, четыре артиллерийских орудия и пять складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 425 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли до 425 бойцов, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах села Новоукраинка ДНР, города Гуляйполе и села Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 155 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.
«Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цеху производства БПЛА, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 89 БПЛА самолетного типа.