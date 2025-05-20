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Главное из брифинга Минобороны 20 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвинулся в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 155 человек. Также ВС РФ уничтожили два танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка Харьковской области, Карповка и Кировск ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 240 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ «Квертус», а также два склада боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Противник потерял свыше 265 боевиков, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, четыре артиллерийских орудия и пять складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 425 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли до 425 бойцов, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах села Новоукраинка ДНР, города Гуляйполе и села Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 155 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.

«Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цеху производства БПЛА, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • 89 БПЛА самолетного типа.