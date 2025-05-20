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При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, один человек погиб, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.

Источник: Говорит Ганчев

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в автомобиле скорой», — написал он.

По информации Ганчева, также пострадал водитель, он был контужен.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.