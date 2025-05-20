При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в автомобиле скорой», — написал он.