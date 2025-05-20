«Искандер» уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК “Искандер”, которые нанесли ракетный удар. В результате удара потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов. Также уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.