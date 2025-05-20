Минобороны: ВС РФ «Искандером» уничтожили до 70 боевиков ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили до 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории лагеря подготовки в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Отмечается, что Вооруженные силы России при разведывательных мероприятиях обнаружили лагерь подготовки бригады специального назначения ВСУ, по которому был нанесен ракетный удар.
«Потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что при нанесении удара «Искандером» также был уничтожен склад с боеприпасами и до 19 единиц техники ВСУ.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Марьино на территории Сумской области.