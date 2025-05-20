Сенатор Климов: Киев может сесть за стол переговоров через две недели или месяц

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться через 2 недели. Максимум через месяц, но это вовсе нее значит, что стороны будут все это время бездействовать.
— Никто не знает, когда команда Киева скажет, что готова делать следующий шаг, — сказал сенатор aif.ru.
Он отметил, что задачи в рамках СВО пока продолжат решаться.
Ранее президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Москва и Киев очень скоро начнут переговоры о приостановке боевых действий и о завершении конфликта.
Диалог глав двух стран накануне длился более двух часов. Путин назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.
В вопросе о прекращении огня и у Москвы, и у Вашингтона есть целый ряд пунктов, которые требуют уточнения и разъяснения. При этом Трамп отметил, что только на местах видно многое, что издалека не видно, пишет Газета.ru.
Телефонная беседа президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом ознаменовала новый этап сближения Москвы и Вашингтона. В такому выводу приходят власти Италии, пишет Царьград.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT отметил, что представители «партии войны» на Западе сегодня делают все, чтобы конфликт на Украине не закончился.