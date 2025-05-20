Рубио: США ждут от России перечень условий для заключения перемирия на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением по украинскому конфликту, отметив, что Вашингтон ожидает от Москвы перечень условий, при выполнении которых РФ видит возможным прекращение огня на территории Украины. Об этом Рубио заявил на слушаниях в Сенате 20 мая 2025 года.
«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждём этих условий», — заявил Рубио.
При этом Рубио отметил, что список условий позволил бы США лучше понимать, чего Россия в принципе хочет в контексте этого конфликта. Зачем тогда были неоднократные визиты Стивена Уиткоффа в Москву и Санкт-Петербург — не ясно. Однако Рубио добавил, что США сейчас хотят добиться такого соглашения, которое бы обеспечило мир на долгие годы.
Как ранее писал KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил США стремление к мирному урегулированию.