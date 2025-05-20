Рубио: США ждут от России перечень условий для заключения перемирия на Украине

При этом Рубио отметил, что список условий позволил бы США лучше понимать, чего Россия в принципе хочет в контексте этого конфликта. Зачем тогда были неоднократные визиты Стивена Уиткоффа в Москву и Санкт-Петербург — не ясно. Однако Рубио добавил, что США сейчас хотят добиться такого соглашения, которое бы обеспечило мир на долгие годы.