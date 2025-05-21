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Минобороны: Над территорией России сбито 15 украинских беспилотников

За неполных два часа российские системы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские расчеты ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией РФ вечером вторника 20 мая. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. Сообщается, что все дроны сбиты за неполных два часа.

«В период с 20.00 до 21.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.

Атаке подверглись три российских региона, уточнили в ведомстве. Так, 11 БПЛА сбиты над Орловской областью, три — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

Накануне специалисты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» успешно нейтрализовали 25 украинских беспилотников самолётного типа в зоне проведения спецоперации.

Также сообщалось, что средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью в ночь на 20 мая.