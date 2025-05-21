Минобороны: Над территорией России сбито 15 украинских беспилотников

Российские расчеты ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией РФ вечером вторника 20 мая. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. Сообщается, что все дроны сбиты за неполных два часа.
«В период с 20.00 до 21.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
Атаке подверглись три российских региона, уточнили в ведомстве. Так, 11 БПЛА сбиты над Орловской областью, три — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.
Накануне специалисты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» успешно нейтрализовали 25 украинских беспилотников самолётного типа в зоне проведения спецоперации.
Также сообщалось, что средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью в ночь на 20 мая.