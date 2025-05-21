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В «Ростехе» рассказали об эффективности «Краснополя-М2»

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жертвами высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь-М2» во время спецоперации стали хорошо защищенные танки «Леопард» и «Абрамс», сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Источник: © РИА Новости

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса “Краснополь-М2”, важной для достижения победы. На счету “Краснополя” широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника, в том числе такие серьезно защищенные цели как танки “Леопард” и “Абрамс”, — сообщили в холдинге.

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров. Он предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полёта по лазерной отметке.