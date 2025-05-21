В «Ростехе» рассказали об эффективности «Краснополя-М2»

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса “Краснополь-М2”, важной для достижения победы. На счету “Краснополя” широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника, в том числе такие серьезно защищенные цели как танки “Леопард” и “Абрамс”, — сообщили в холдинге.