Трамп отреагировал на призывы Зеленского ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп резко ответил на попытки Владимира Зеленского подтолкнуть его к введению очередных рестрикций в отношении Российской Федерации. Трамп подчеркнул, что только он сам может принять такое решение.
«Это будет мое решение, ничье больше», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме, добавив, что его решения в данном направлении будут зависеть от действий, которые предпримет Российская Федерация.
Накануне Зеленский во время телефонной беседы обратился к Трампу с просьбой усилить давление на РФ и ввести новые санкции, если видения мира Москвы и Киева не совпадут.
Также Зеленский обвинил Россию в затягивании времени после разговора Путина с Трампом.
Тем временем Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России во вторник 20 мая.
После этого немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала сумасшествием 17-й пакет антироссийских санкций ЕС.