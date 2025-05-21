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Трамп отреагировал на призывы Зеленского ввести новые санкции против России

Трамп заявил, что только он может принять решение о введении санкций в отношении РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп резко ответил на попытки Владимира Зеленского подтолкнуть его к введению очередных рестрикций в отношении Российской Федерации. Трамп подчеркнул, что только он сам может принять такое решение.

«Это будет мое решение, ничье больше», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме, добавив, что его решения в данном направлении будут зависеть от действий, которые предпримет Российская Федерация.

Накануне Зеленский во время телефонной беседы обратился к Трампу с просьбой усилить давление на РФ и ввести новые санкции, если видения мира Москвы и Киева не совпадут.

Также Зеленский обвинил Россию в затягивании времени после разговора Путина с Трампом.

Тем временем Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России во вторник 20 мая.

После этого немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала сумасшествием 17-й пакет антироссийских санкций ЕС.