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Стало известно о коррупционной схеме на Украине: в деле может быть замешано окружение Зеленского

Bihus: Окружение Зеленского причастно к коррупции при сооружении фортификаций.

Источник: Комсомольская правда

Люди из близкого окружения Владимира Зеленского причастны к крупным коррупционным схемам, из-за которых государство могло потерять десятки миллионов долларов на строительстве фортификационных сооружений. Об этом пишет издание Bihus.Info, основываясь на данных собственного журналистского расследования.

В публикации сказано, что на строительство фортификаций в различных регионах Украины правительство этой страны выделило порядка $965 млн с начала 2024 года. При этом строительством фортификационных сооружений в разных регионах занимались компании, искусственно завышающие цены и использующиеся для раздела бюджетных средств.

Накануне западные СМИ опубликовали расследование о коррупции на Украине.

Также сообщалось, что советник президента США Дональда Трамп Майкл Уотц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире.

Ранее в Раде прокомментировали коррупцию и рейдерство на Украине, заявив, что стране надо забыть об инвестициях из-за коррупции.

Тем временем на Украине тратят миллионы гривен на «ЖКХ Мариуполя» и чиновников «администрации Крыма».