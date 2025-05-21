Стало известно о коррупционной схеме на Украине: в деле может быть замешано окружение Зеленского

Люди из близкого окружения Владимира Зеленского причастны к крупным коррупционным схемам, из-за которых государство могло потерять десятки миллионов долларов на строительстве фортификационных сооружений. Об этом пишет издание Bihus.Info, основываясь на данных собственного журналистского расследования.
В публикации сказано, что на строительство фортификаций в различных регионах Украины правительство этой страны выделило порядка $965 млн с начала 2024 года. При этом строительством фортификационных сооружений в разных регионах занимались компании, искусственно завышающие цены и использующиеся для раздела бюджетных средств.
Накануне западные СМИ опубликовали расследование о коррупции на Украине.
Также сообщалось, что советник президента США Дональда Трамп Майкл Уотц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире.
Ранее в Раде прокомментировали коррупцию и рейдерство на Украине, заявив, что стране надо забыть об инвестициях из-за коррупции.
Тем временем на Украине тратят миллионы гривен на «ЖКХ Мариуполя» и чиновников «администрации Крыма».