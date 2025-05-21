Стало известно о коррупционной схеме на Украине: в деле может быть замешано окружение Зеленского

В публикации сказано, что на строительство фортификаций в различных регионах Украины правительство этой страны выделило порядка $965 млн с начала 2024 года. При этом строительством фортификационных сооружений в разных регионах занимались компании, искусственно завышающие цены и использующиеся для раздела бюджетных средств.