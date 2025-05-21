Ростех: эффективность Краснополя-М2 испытали на танках Leopard и Abrams

Российский высокоточный артиллерийский боеприпас Краснополь-М2 в зоне проведения спецоперации был успешно испытан на западных танках. В частности, при помощи этого боеприпаса были поражены танки Leopard и Abrams, характерной особенностью которых является их высокая защищенность. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию Ростех.