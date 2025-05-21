Ростех: эффективность Краснополя-М2 испытали на танках Leopard и Abrams

Российский высокоточный артиллерийский боеприпас Краснополь-М2 в зоне проведения спецоперации был успешно испытан на западных танках. В частности, при помощи этого боеприпаса были поражены танки Leopard и Abrams, характерной особенностью которых является их высокая защищенность. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию Ростех.
«На счету “Краснополя” широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника, в том числе такие серьезно защищенные цели как танки “Леопард” и “Абрамс”», — сказано в релизе.
Ранее Минобороны показало видео, как артиллеристы высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили очередной танк «Абрамс» на Авдеевском направлении.
Также сообщалость, что вооруженные силы (ВС) России в Харьковской области уничтожили два немецких танка Leopard с помощью снаряда «Краснополь» и «Ланцета».
Напомним, снаряд «Краснополь» — это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Подробнее о его особенностях и предназначении читайте здесь на KP.RU.