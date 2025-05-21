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Новосибирский омбудсмен помогла изменить статус пропавшего военнослужащего

Военнослужащему сменили статус с самовольно оставившего часть на безвестно отсутствующего.

Источник: Комсомольская правда

Омбудсмен Новосибирской области Елена Зерняева помогла семье пропавшего военнослужащего изменить его статус. Об этом уполномоченный по правам человека написала в своем Telegram-канале.

Зерняева рассказала, что к ней на личный прием пришел отец, сын которого без вести пропал в ходе специальной военной операции. До выяснения всех обстоятельств исчезновения военнослужащему установили статус самовольно оставившего часть.

— По результатам взаимодействия с подразделениями минобороны и принятых ими мер приказом командира войсковой части военнослужащему был установлен статус безвестно отсутствующего, — пояснила омбудсмен.

Изменение статуса военнослужащего поможет его семье получить положенные выплаты.