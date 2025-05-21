Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об успехах в сдерживании Вооруженных сил России в Курской области, несмотря на то, что ее полностью освободили, сообщили РИА Новости в силовых структурах.