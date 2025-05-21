«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, реальная картина происходящего в Курской области доходит до высшего командования ВСУ с большой задержкой, а истинные потери на этом участке фронта замалчиваются.
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Ранее 11 мая Минобороны сообщило, что в дни перемирия по случаю 80-летия Победы ВСУ пять раз пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области, но все их атаки отразили.