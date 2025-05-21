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Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об успехах в сдерживании Вооруженных сил России в Курской области, несмотря на то, что ее полностью освободили, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, реальная картина происходящего в Курской области доходит до высшего командования ВСУ с большой задержкой, а истинные потери на этом участке фронта замалчиваются.

Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

Ранее 11 мая Минобороны сообщило, что в дни перемирия по случаю 80-летия Победы ВСУ пять раз пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области, но все их атаки отразили.