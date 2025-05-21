ВСУ применяют миниатюрные мины, которые можно принять за цоколь от лампочки

Мирные жители в зоне СВО зачастую становятся жертвами неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов ВСУ и суббоеприпасов, которые известны как мины «колокольчики». Их внешний вид может напоминать патрон от обычной лампочки, рассказал aif.ru российский сапер с позывным Фет.
«Часто мирные жители становятся жертвами неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Те же самые суббоеприпасы, так называемые “колокольчики” взрослые или дети могут находить и по незнанию принимают их за патрон от лампочки. Кто-то, напротив, видит взрыв снаряда, но думает, что второй раз его компоненты уже взрываться не будут. Бывает, что люди, по незнанию, собирают взрывчатые вещества, чтобы сдать на металлолом», — сказал Фет в комментарии aif.ru.
По словам бойца, подрыв такого суббоеприпаса может произойти из-за внешнего воздействия на предмет.
«Та же самая ситуация с минами-лепестками. Те, кто не до конца осведомлен, что это такое, может схватить такой предмет и принести домой», — отметил сапер.
Эксперты отмечают, что «колокольчики» доставляют, в том числе, в кассетах, которые раскрываются ещё в воздухе и разбрасывают по округе снаряды.
В апреле стало известно о гибели 10-летнего мальчика в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области. Ребенок нашел суббоеприпас типа «колокольчик».