ВСУ применяют миниатюрные мины, которые можно принять за цоколь от лампочки

«Часто мирные жители становятся жертвами неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Те же самые суббоеприпасы, так называемые “колокольчики” взрослые или дети могут находить и по незнанию принимают их за патрон от лампочки. Кто-то, напротив, видит взрыв снаряда, но думает, что второй раз его компоненты уже взрываться не будут. Бывает, что люди, по незнанию, собирают взрывчатые вещества, чтобы сдать на металлолом», — сказал Фет в комментарии aif.ru.