Военнослужащий из Иркутской области Ильфат Гилязов погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Зиминского района Ильфат Гилязов погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Зиминского района.
«Ильфат Гилязов родился 25 октября 1967 года. Проживал в селе Верхний Щельбей Зулумайского муниципального образования Зиминского района», — рассказали в районной администрации.
В 2025 году Ильфат Гилязов подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился защищать Родину. В зоне СВО он служил в звании гвардии сержанта. 7 мая 2025 года во время выполнения боевого задания военнослужащий погиб.
В памяти близких и друзей боец Ильфат Гилязов останется добрым человеком и верным товарищем.
Администрация муниципального образования выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.