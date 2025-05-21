Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Иркутской области Ильфат Гилязов погиб в зоне СВО

В зоне СВО Ильфат Гилязов служил в звании гвардии сержанта.

Источник: Reuters

Военнослужащий из Зиминского района Ильфат Гилязов погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Зиминского района.

«Ильфат Гилязов родился 25 октября 1967 года. Проживал в селе Верхний Щельбей Зулумайского муниципального образования Зиминского района», — рассказали в районной администрации.

В 2025 году Ильфат Гилязов подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился защищать Родину. В зоне СВО он служил в звании гвардии сержанта. 7 мая 2025 года во время выполнения боевого задания военнослужащий погиб.

В памяти близких и друзей боец Ильфат Гилязов останется добрым человеком и верным товарищем.

Администрация муниципального образования выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.