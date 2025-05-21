Командиры ВСУ сознательно искажают в своих докладах высшему командованию информацию о происходящем в Курской области и замалчивают потери на этом участке фронта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал источник агентству.
Накануне войска Минобороны России отбросили украинские войска от границы Курской области. За сутки наши воины освободили два поселка и уничтожили более 1215 украинских военнослужащих и иностранных наемников.
Также сообщалось, что бойцы «Севера» уничтожили отряд ВСУ, который двигался к Курской области.
Тем временем сотни погибших солдат ВСУ остаются в приграничных районах Курской области, где ранее проходили боевые действия. При этом тела из лесопосадок, а также с улиц населенных пунктов, находящихся в нескольких километрах от государственной границы, невозможно эвакуировать из-за обстрелов с украинской стороны.