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РИА Новости: командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

Командиры ВСУ замалчивают потери в Курской области и искажают происходящее в докладах.

Источник: Комсомольская правда

Командиры ВСУ сознательно искажают в своих докладах высшему командованию информацию о происходящем в Курской области и замалчивают потери на этом участке фронта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал источник агентству.

Накануне войска Минобороны России отбросили украинские войска от границы Курской области. За сутки наши воины освободили два поселка и уничтожили более 1215 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Также сообщалось, что бойцы «Севера» уничтожили отряд ВСУ, который двигался к Курской области.

Тем временем сотни погибших солдат ВСУ остаются в приграничных районах Курской области, где ранее проходили боевые действия. При этом тела из лесопосадок, а также с улиц населенных пунктов, находящихся в нескольких километрах от государственной границы, невозможно эвакуировать из-за обстрелов с украинской стороны.