Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области. Новостями поделились в российском оборонном ведомстве.
Как отмечается в публикации, лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен в результате разведывательных мероприятий.
«Координаты цели были переданы расчетам ОТРК Искандер, которые нанесли ракетный удар. Потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов», — говорится в заявлении Минобороны.
Кроме того, под удар попали и до 10 единиц автомобильной техники укронацистов, а также склад боеприпасов.
Накануне также сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Север» ракетно-бомбовым ударом уничтожили отряд боевиков Владимира Зеленского, двигавшихся из Сумской области в сторону Курской области.
А только за сутки 19 мая, отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, Вооруженные силы России уничтожили 1290 украинских боевиков.
18 мая в Минобороны России рассказали об уничтожении российской армией части переброшенного в Донецкую Народную Республику украинского батальона «Айдар»*. Отмечается, что все произошло на границе с Днепропетровской областью в населенном пункте Новоукраинка. Ударами трех ФАБов были ликвидированы сразу 15 боевиков. Еще порядка 20 получили различные ранения.
Кроме того, за последние два дня российская армия продолжила уверенно продвигаться в рамках специальной военной операции. Вооружённые силы России освободили село Новооленовка, расположенное в Донецкой Народной Республике.
Также Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Марьино в Сумской области. Помимо этого ВС России нанесли удары по критическим объектам военной инфраструктуры украинской армии.
Вместе с тем, добавили в Минобороны России, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики.
*Запрещенная в России террористическая организация.