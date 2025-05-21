Мощный удар России «Искандером» по учебному лагерю ВСУ: есть видео

18 мая в Минобороны России рассказали об уничтожении российской армией части переброшенного в Донецкую Народную Республику украинского батальона «Айдар»*. Отмечается, что все произошло на границе с Днепропетровской областью в населенном пункте Новоукраинка. Ударами трех ФАБов были ликвидированы сразу 15 боевиков. Еще порядка 20 получили различные ранения.