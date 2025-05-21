Расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

«Благодаря слаженным и оперативным действиям личного состава расчета, противник был уничтожен, а его остатки деморализованы и лишены возможности дальнейшего сопротивления. Данным фактом успешно воспользовались штурмовики, продвинувшиеся вперед и занявшие более выгодное положение», — добавили в МО РФ.