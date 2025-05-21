Расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

«Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 “Мста-С” 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении военного ведомства.
Как уточнили в министерстве, опорный пункт мешал продвижению штурмовых подразделений ВС РФ. Он был обнаружен воздушной разведкой операторами беспилотных летательных аппаратов.
«Благодаря слаженным и оперативным действиям личного состава расчета, противник был уничтожен, а его остатки деморализованы и лишены возможности дальнейшего сопротивления. Данным фактом успешно воспользовались штурмовики, продвинувшиеся вперед и занявшие более выгодное положение», — добавили в МО РФ.