Военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный рассказал, что самая боеспособная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отправлена в нокдаун под Курском. Он назвал разгром группировки украинской армии неотвратим. Военкор заявил, что Киев сделал ставку на максимально долгое удержание своих военных на территории российского региона, поэтому потеряли 76 тысяч военных.