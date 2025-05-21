Российские военные нанесли ракетный удар по лагерю подготовки украинского спецназа в Сумской области. Как сообщило Минобороны РФ, цель была обнаружена в районе населенного пункта Шостка. После разведывательных мероприятий расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили объект.
«В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК Искандер, которые нанесли ракетный удар», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате удара уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ, включая 20 инструкторов. Также ликвидирован склад боеприпасов и около десяти единиц автомобильной техники.
Минобороны опубликовало видеозапись операции. На кадрах видно, как проводилась разведка, уточнялись координаты, а затем комплекс нанес удар. Видео демонстрирует разрушенный лагерь с разных ракурсов. Запечатлен и момент атаки по группе военных, которые перемещались строем по территории объекта.
В конце апреля Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что ВСУ полностью вытеснены из приграничного региона.
Герасимов также доложил Путину о ходе создания буферной зоны в приграничных районах Сумской области Украины. По его словам, российской армией контролируются более 90 квадратных километров..
Военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный рассказал, что самая боеспособная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отправлена в нокдаун под Курском. Он назвал разгром группировки украинской армии неотвратим. Военкор заявил, что Киев сделал ставку на максимально долгое удержание своих военных на территории российского региона, поэтому потеряли 76 тысяч военных.
KP.RU также сообщал, что российская армия уверенно продвигается по всей линии боевого соприкосновения. В рядах ВСУ нарастает паника, бойцы деморализованы, они не хотят сражаться за главу киевского режима Владимира Зеленского, который с легкостью раздает богатства Украины западным партнерам.