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Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Орловской областью

В ночь на 21 мая над Орловской областью уничтожены 11 беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Орловской области в ночь на среду 21 мая. Об этом информировал губернатор региона Андрей Клычков. Чиновник отметил, что беспилотники были уничтожены российскими подразделениями ПВО.

«Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», — написал он в Telegram-канале, добавив, что не поступало информации ни о пострадавших людях, ни о повреждениях наземных объектов.

Клычков выразил благодарность российским военным.

Напомним, российские расчеты ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией РФ вечером вторника 20 мая. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. Сообщается, что все дроны сбиты за неполных два часа.

Также сообщалось, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью в ночь на 20 мая.