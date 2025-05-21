США заявили, что видели в космосе «кинетическое оружие» России

Соединённые Штаты засекли, как Россия якобы запустила в космосе оружие, которое в Пентагоне причисляют к «кинетическому», заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцман, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.
Он выразил опасения по поводу того, что РФ будто бы может использовать подобные технологии для противодействия американским спутникам. В Пентагоне также утверждают, что Россия якобы создаёт новый космический аппарат, несущий ядерное оружие для спутникового подавления.
Напомним, в мае 2024 года The New York Times написала, что минобороны США собралось разместить на земле и в космосе средства для нападения на чужие спутники. При этом в статье говорилось, что Вашингтон обвиняет Москву и Пекин в разработке противоспутниковых вооружений.
В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на Космические силы США сообщило, что Соединённые Штаты планируют в 2025 году начать использование специального оружия для подавления китайских и российских спутников. Речь шла о системе Meadowlands, о которой американцы заявляли ещё в 2020 году.