США заявили, что видели в космосе «кинетическое оружие» России

Напомним, в мае 2024 года The New York Times написала, что минобороны США собралось разместить на земле и в космосе средства для нападения на чужие спутники. При этом в статье говорилось, что Вашингтон обвиняет Москву и Пекин в разработке противоспутниковых вооружений.