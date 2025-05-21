В Киеве и Сумах прозвучали взрывы

Серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы в ночь на среду 21 мая. Об этом информирует издание «Общественное».
В Telegram-канале издания появились четыре сообщения о том, что в городе были слышны взрывы. Первое опубликовано в 3.34, последнее — в 4.14.
Также сообщалось, что звуки взрывов были слышны в украинской столице Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. В настоящий момент воздушная тревога в Киеве отменена.
В то же время российские силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Орловской областью, об этом информировал губернатор Андрей Клычков, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.
Накануне специалисты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» успешно нейтрализовали 25 украинских беспилотников самолётного типа в зоне проведения спецоперации.