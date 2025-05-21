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Сибига: Украина получила две трети из обещанных ЕС двух миллионов снарядов

В МИД Украины призвали Брюссель принимать смелые решения для «сдерживания» России.

Источник: Комсомольская правда

Украина уже получила около 1,3 миллиона артиллерийских снарядов из обещанных Европейским союзом двух миллионов. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в своем обращении в социальной сети X.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас ведется активная работа по поставке оставшейся трети боеприпасов. Сибига особо отметил вклад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в реализацию этой важной инициативы.

Министр призвал руководство Евросоюза к более решительным действиям для «сдерживания» России. В числе необходимых мер он назвал введение новых санкционных ограничений, которые должны сократить возможности Москвы и создать условия для мирного урегулирования конфликта.

Ранее сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что одержимость Европы Украиной входит в противоречие с прагматизмом лидера США Дональда Трампа. Европейские лидеры, считает Пушков, по-прежнему надеются, что Вашингтон переметнется на сторону противников России, и каждый раз испытывают разочарование, когда этого не происходит.