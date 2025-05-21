Ранее сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что одержимость Европы Украиной входит в противоречие с прагматизмом лидера США Дональда Трампа. Европейские лидеры, считает Пушков, по-прежнему надеются, что Вашингтон переметнется на сторону противников России, и каждый раз испытывают разочарование, когда этого не происходит.