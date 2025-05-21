В Самарской области опасность атаки беспилотников действует с ночи 21 мая

В случае атаки беспилотников тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице следует укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт.