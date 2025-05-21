Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над Россией

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки отражались с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над девятью регионами страны.
Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — там уничтожили 41 украинский беспилотник. Над Орловской областью нейтрализовали 37 дронов, а над Курской областью — 31 БПЛА.
Шесть беспилотников перехвачено в небе над Московским регионом, пять — во Владимирской области, три — в Рязанской. По одному БПЛА уничтожено над Белгородской, Тульской и Калужской областями, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области. Лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен в результате разведывательных мероприятий.