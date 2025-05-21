За ночь сбили 127 БПЛА над девятью российскими регионами

В период с 20:00 мск 20 мая до 4:05 мск 21 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 41 БПЛА сбили над Брянской областью, 37 БПЛА — над Орловской областью, 31 БПЛА — над Курской областью. Еще 6 дронов уничтожили над Московской областью, 5 — над Владимирской областью, 3 — над Рязанской областью, по одному БПЛА — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря.