Губернатор Шапша: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Калужской областью

Прежде в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — там уничтожили 41 украинский беспилотник.