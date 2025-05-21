Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Шапша: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Калужской областью

В Калужской области уничтожили БПЛА, разрушений и пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Над территорией Калужской области силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Боровском районе. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

«Силами ПВО на территории Боровского района уничтожен БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

Прежде в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — там уничтожили 41 украинский беспилотник.