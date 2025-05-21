Губернатор Шапша: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Калужской областью

Над территорией Калужской области силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Боровском районе. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.
«Силами ПВО на территории Боровского района уничтожен БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.
Прежде в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — там уничтожили 41 украинский беспилотник.