Военнослужащие Российской Федерации нанесли удары с помощью артиллерии и дронов, что привело к срыву ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые направлялись в район Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram.
По предварительной информации, потери противника составили около 30 человек. Российские военные в ходе наблюдения за обстановкой в районе Карповки обнаружили группу солдат ВСУ, которая двигалась в сторону Редкодуба для проведения ротации. После нанесения ударов артиллерией и беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Российской Федерации колонна противника была уничтожена, а личный состав рассеялся по окрестностям.
Ранее российские военные зафиксировали у Северска в ДНР работу маневренных групп с иностранными солдатами и вооружением натовского образца.