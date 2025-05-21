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Марочко: ВС РФ ударами артиллерии и БПЛА сорвали ротацию ВСУ у Редкодуба

Вооруженные формирования Украины потеряли до 30 человек личного состава.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Российской Федерации нанесли удары с помощью артиллерии и дронов, что привело к срыву ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые направлялись в район Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram.

По предварительной информации, потери противника составили около 30 человек. Российские военные в ходе наблюдения за обстановкой в районе Карповки обнаружили группу солдат ВСУ, которая двигалась в сторону Редкодуба для проведения ротации. После нанесения ударов артиллерией и беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Российской Федерации колонна противника была уничтожена, а личный состав рассеялся по окрестностям.

Ранее российские военные зафиксировали у Северска в ДНР работу маневренных групп с иностранными солдатами и вооружением натовского образца.