По предварительной информации, потери противника составили около 30 человек. Российские военные в ходе наблюдения за обстановкой в районе Карповки обнаружили группу солдат ВСУ, которая двигалась в сторону Редкодуба для проведения ротации. После нанесения ударов артиллерией и беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Российской Федерации колонна противника была уничтожена, а личный состав рассеялся по окрестностям.