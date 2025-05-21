Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацгвардия признала потерю военных после удара по полигону в Сумской области

Национальная гвардия Украины официально подтвердила удар по лагерю спецназа ВСУ.

Национальная гвардия Украины официально подтвердила факт ракетного удара по военному полигону в Сумской области. По данным украинского ведомства, в результате атаки погибли шесть военнослужащих, еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Удар ВС РФ был нанесен во время проведения плановых учений на стрельбище. В связи с произошедшим командование отстранило от должности командира воинской части.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области. Лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен в результате разведывательных мероприятий.