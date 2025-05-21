Нацгвардия признала потерю военных после удара по полигону в Сумской области

Национальная гвардия Украины официально подтвердила факт ракетного удара по военному полигону в Сумской области. По данным украинского ведомства, в результате атаки погибли шесть военнослужащих, еще десять получили ранения различной степени тяжести.
Удар ВС РФ был нанесен во время проведения плановых учений на стрельбище. В связи с произошедшим командование отстранило от должности командира воинской части.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области. Лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен в результате разведывательных мероприятий.