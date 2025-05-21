Погиб в Курской области: в Алуште простились с участником СВО

Во вторник, 20 мая, в Алуште простились с рядовым Михаилом Шестаковым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.
Шестаков работал в налоговой инспекции и ФССП. Градоначальница отметила, что крымчанин был любящим отцом, верным другом и жизнерадостным человеком.
«В непростое для России время Михаил Юрьевич встал на защиту нашего Отечества. По велению сердца он не пожалел своей жизни», — написала Огнева.
Руководитель алуштинской администрации отметила, что военнослужащий погиб в Курской области. Это произошло в январе 2025 года. Огнева выразила соболезнования родным и близким погибшего.
«Скорблю вместе с вами», — заключила чиновница.