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В ночь на 21 мая над акваторией Черного моря сбили один БПЛА ВСУ

Над акваторией Черного моря ночью сбили один беспилотник.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 21 мая над акваторией Черного моря сбили один БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в период с 20:00 20 мая до 4:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 41 БПЛА над территорией Брянской области, 37 над территорией Орловской области, 31 над территорией Курской области.

Кроме того, шесть беспилотников сбили над территорией Московского региона, пять над территорией Владимирской области, три над территорией Рязанской области, а также по одному над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Ранее мы писали, ночью 19 мая над территорией Крыма сбили 26 БПЛА ВСУ. Всего, как уточнили в ведомстве, дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами.