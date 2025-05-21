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Путин заявил, что ВСУ всё еще пытаются двигаться в сторону границы РФ

Волонтёр сообщил, что силы противника были недавно замечены в районе населённого пункта Шостка в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Украинские формирования продолжают попытки продвинуться в сторону российской границы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Курске с волонтёрами, прибывшими со всей России.

Один из участников мероприятия рассказал, что силы ВСУ были недавно замечены в районе населённого пункта Шостка в Сумской области.

«Пытаются двигаться в сторону нашей границы», — уточнил глава государства, комментируя слова волонтёра.

Напомним, 20 мая стало известно, что российские военные ликвидировали группу из 12 боевиков ВСУ, двигавшихся в Сумской области по направлению к границе с РФ. По противнику был нанесён ракетно-бомбовый удар осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом.