Путин заявил, что ВСУ всё еще пытаются двигаться в сторону границы РФ

Напомним, 20 мая стало известно, что российские военные ликвидировали группу из 12 боевиков ВСУ, двигавшихся в Сумской области по направлению к границе с РФ. По противнику был нанесён ракетно-бомбовый удар осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом.