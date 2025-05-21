Путин заявил, что ВСУ всё еще пытаются двигаться в сторону границы РФ

Украинские формирования продолжают попытки продвинуться в сторону российской границы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Курске с волонтёрами, прибывшими со всей России.
Один из участников мероприятия рассказал, что силы ВСУ были недавно замечены в районе населённого пункта Шостка в Сумской области.
«Пытаются двигаться в сторону нашей границы», — уточнил глава государства, комментируя слова волонтёра.
Напомним, 20 мая стало известно, что российские военные ликвидировали группу из 12 боевиков ВСУ, двигавшихся в Сумской области по направлению к границе с РФ. По противнику был нанесён ракетно-бомбовый удар осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом.