В зоне СВО погиб 24-летний сапер Максим Гавшин из Оханского округа

Оханский округ 23 мая проводит в последний путь погибшего в зоне проведения СВО земляка. Гавшин Максим Петрович погиб при исполнении воинского долга. Он разминировал населенный пункт Новобахмутовка в Донбассе.
Максим Гавшин родился в 2001 году. В зоне СВО проходил военную службу на должности старшего сапёра инженерно-военного взвода. Погиб 28 апреля 2025 года.
Церемония прощания состоится 23 мая с 11:00 часов в зале Дворца культуры села Дуброво.
Администрация Оханского муниципального округа искренне сопереживает огромной потере, пришедшей в семью погибшего земляка, выражает соболезнования его родным и близким.