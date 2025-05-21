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В зоне СВО погиб 24-летний сапер Максим Гавшин из Оханского округа

Прощание с погибшим жителем Прикамья состоится 23 мая.

Источник: РИА "Новости"

Оханский округ 23 мая проводит в последний путь погибшего в зоне проведения СВО земляка. Гавшин Максим Петрович погиб при исполнении воинского долга. Он разминировал населенный пункт Новобахмутовка в Донбассе.

Максим Гавшин родился в 2001 году. В зоне СВО проходил военную службу на должности старшего сапёра инженерно-военного взвода. Погиб 28 апреля 2025 года.

Церемония прощания состоится 23 мая с 11:00 часов в зале Дворца культуры села Дуброво.

Администрация Оханского муниципального округа искренне сопереживает огромной потере, пришедшей в семью погибшего земляка, выражает соболезнования его родным и близким.